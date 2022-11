Regno Unito: Banca d'Inghilterra, credibilità economica "ha subito un duro colpo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La credibilità economica del Regno Unito "ha subito un duro colpo" e ci vorrà del tempo per ripristinare la fiducia nei mercati monetari internazionali dopo il fiasco del mini-budget, ha ammesso Sir Dave Ramsden, vice governatore responsabile dei mercati della Banca d'Inghilterra. Come ha riportato il quotidiano inglese "The Times", Ramsden ha affermato che, nonostante il recente calo dei rendimenti obbligazionari e il rafforzamento della sterlina, "non c'è dubbio che la nostra reputazione abbia subito un duro colpo come giurisdizione politica economica".(Rel)