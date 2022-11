Roma: bandiere rosa e lo striscione "Non una di meno", al via corteo donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partito pochi minuti fa, da piazza della Repubblica, a Roma, il corteo organizzato dall'associazione "Non una di meno", contro la violenza sulle donne. Una folla di manifestanti con bandiere rosa, visi dipinti, e cartelloni a forma di matrioska, simbolo dell'associazione, si sta dirigendo verso via Cavour. In testa al corteo un camion con amplificatori e musica. Appesa al mezzo, in verde e rosa, la scritta "rivolta ecotransfemminista". Ad aprire la manifestazione lo striscione di "Non una di meno" tenuto in mano da diverse attiviste. (segue) (Rer)