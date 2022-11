Milano: Cecchetti (Lega), oggi e domani 50 gazebo in piazza contro Area B

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le restrizioni dell'Area B decise dal sindaco Giuseppe Sala e dalla sua giunta di sinistra si stanno rivelando un provvedimento inutile e dannoso che penalizza decine di migliaia di lavoratori e piccoli imprese. Per questo oggi e domani la Lega Salvini Premier torna in piazza con 50 gazebo nell'area metropolitana di Milano, per una raccolta firme rivolta al Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per bloccare l'Area B e i suoi divieti di circolazione per i veicoli euro 5 diesel ed euro 2 benzina, divieti in vigore dal 1° ottobre 2022, che impedisco a migliaia di veicoli, e a migliaia di lavoratori, di entrare in città per effettuare una consegna, a ritirare delle merce, a fare un servizio". Lo dichiara in una nota. Fabrizio Cecchetti, segretario d'aula alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier(Com)