Lombardia: Cattaneo, importante dialogo tra istituzioni, amministratori locali e mondo ecclesiastico

- “È un confronto importante quello tra istituzioni, amministratori locali e mondo ecclesiastico che pone al centro del dialogo il cittadino e la sua dimensione umana, fulcro della famiglia e quindi della società”. Lo ha dichiarato il presidente di Forza Italia alla Camera dei deputati, Alessandro Cattaneo, a margine dell'incontro tra il segretario di Stato presso la Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin, e cittadinanza e istituzioni al Teatro Cagnoni di Vigevano. Rispetto al conflitto ucraino Cattaneo ha aggiunto che condivide “il richiamo del segretario di Stato Parolin e della Santa Sede a perseguire con più convinzione la via diplomatica per la risoluzione pacifica del conflitto, così come il monito rivolto alla politica di dare risposte urgenti al volto drammatico mostrato dal numero di vittime in mare a causa della crisi migratoria. Creare ponti diplomatici, come fatto dal presidente Berlusconi con gli accordi libici nel 2008, è certamente una delle strade che conduce alla mitigazione dell'emergenza”, ha concluso il presidente dei deputati azzurri.(Com)