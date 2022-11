Imprese: Unioncamere Lombardia, tiene il terziario, ma nubi sul futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati dell'indagine di Unioncamere Lombardia presso le imprese lombarde del settore terziario mostrano variazioni di fatturato positive, ma in progressiva riduzione, per il terzo trimestre. Numeri meno positivi rispetto ai trimestri scorsi ma con variazioni di fatturato - seppur ridotte - che si confermano positive. C'è ancora il segno più davanti ai numeri del terzo trimestre relativi al commercio e ai servizi in Lombardia, a conferma della tenuta di questi importanti settori economici nonostante i fattori esterni. Il commercio al dettaglio si dimostra "più in salute" rispetto ai servizi, mostrando un andamento più stabile, con variazioni di fatturato che si attestano al +4,4 per cento su base annua e al +1 per cento nel confronto congiunturale, mentre l'indice raggiunge quota 97,6. Va tuttavia sottolineato come la dinamica del fatturato benefici della spinta rilevante dei prezzi, che per il Commercio al dettaglio registrano ancora incrementi record (+4,1 per cento congiunturale). Situazione meno positiva per i servizi in cui si evidenzia un rallentamento più evidente. C'è comunque da considerare che parliamo di una crescita su base annua ancora significativa (+10,4 per cento) anche se dimezzata rispetto ai trimestri scorsi. L'indice (i livelli 2010 sono base=100) segna un nuovo massimo storico con il valore di 122,3, ma con la crescita congiunturale si riduce al +1 per cento (aveva sfiorato i 5 punti nel secondo trimestre) mentre ci sono i primi segnali di rallentamento nella dinamica dei prezzi per i Servizi (+2,5 per cento). (segue) (Rem)