Imprese: Unioncamere Lombardia, tiene il terziario, ma nubi sul futuro (2)

- L'analisi dei settori evidenzia come nei Servizi la crescita del fatturato su base annua sia guidata dalle attività di alloggio e ristorazione (+20,4 per cento), che hanno beneficiato del buon andamento del turismo estivo recuperando i livelli persi a causa del Covid. Risultato positivo anche per il commercio all'ingrosso (+10,7 per cento), dopo la battuta d'arresto del trimestre scorso. Rallentano invece i servizi alle persone (+9,9 per cento) e quelli alle imprese (+8,1 per cento). Il fatturato del Commercio al dettaglio cresce su base annua in tutti i principali comparti, in particolare gli esercizi non specializzati (+5,2 per cento), che comprendono supermercati e discount e che segnano il valore più elevato. Significativo anche l'incremento per negozi non alimentari (+4,2 per cento), il cui andamento evidenzia però una stabilizzazione dell'indice dopo il recupero dei livelli pre-crisi. Più ridotta la crescita per gli esercizi alimentari (+1,1 per cento) caratterizzati negli ultimi anni da un trend decrescente. L'effetto positivo garantito dalle riaperture, dopo che le misure anti-Covid avevano compresso la domanda di servizi negli anni scorsi, e la tenuta mostrata fin qui dai consumi, grazie al risparmio accumulato dalle famiglie, hanno consentito di archiviare ancora un trimestre di crescita del fatturato, anche grazie alla spinta al rialzo dei prezzi. È però proprio l'impatto dell'inflazione sulla domanda a preoccupare gli imprenditori, le cui aspettative sono adesso contrassegnate da forte incertezza. (segue) (Rem)