Imprese: Unioncamere Lombardia, tiene il terziario, ma nubi sul futuro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il terzo trimestre ha beneficiato ancora dell'onda lunga della ripresa dopo la pandemia, ma gli elementi di tensione si stanno accumulando e gli imprenditori sono giustamente preoccupati per il futuro – ha commentato Gian Domenico Auricchio, Presidente di Unioncamere Lombardia – inflazione record e costi crescenti rappresentano infatti una minaccia molto concreta per le imprese lombarde del terziario. "I numeri – è il commento dell'assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, evidenziano la forza di resistenza delle imprese lombarde soprattutto considerando la complessa situazione in cui operano. Se non ci fossero i 'fattori esterni', soprattutto il 'caro energia', in Lombardia staremmo parlando di un boom economico; per questo ogni giorno, ormai da più di un anno, ci appelliamo alla Commissione Europea affinché intervenga, se pur tardivamente, con misure e risorse per fronteggiare la 'pandemia energetica'; si rischia una crisi sociale oltre che economica. Noi, come Regione, continueremo certamente a fare tutto ciò che possiamo, come dimostrano, ad esempio, gli strumenti di credito ed efficientamento energetico". (Rem)