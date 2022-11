Regno Unito: previsto corteo a Londra a sostegno delle donne afghane in cerca di asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone scenderanno nelle strade di Londra domani, domenica 27 novembre, per chiedere al governo del Regno Unito di creare un corridoio sicuro per le donne e le ragazze afghane in cerca di asilo. Lo riporta il quotidiano inglese "The Guardian". La marcia, coordinata dall'organizzazione Action for Afghanistan, arriva settimane dopo che i parlamentari del Regno Unito hanno fatto appello al loro ministro degli esteri, James Cleverly, per una rinnovata attenzione alle donne afghane a rischio. Si stima che a fianco di Action for Afghanistan scenderanno per le strade di Londra più di 40 organizzazioni, con cortei coordinati che si svolgeranno anche a Washington DC e in quattro città del Canada.(Rel)