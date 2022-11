Ischia: Zangrillo, salvaguardia territori essenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assisto sgomento alle drammatiche immagini della alluvione che ha colpito l'isola di Ischia e sono vicino alla popolazione colpita da questa grave calamità naturale il cui bilancio, purtroppo, si sta aggravando di ora in ora”. Lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. “Questa tragedia – ha proseguito – ci ricorda, ancora una volta, l'importanza di salvaguardare i nostri territori, tema al quale occorre prestare la massima attenzione”. Grazie alle Forze dell'ordine, ai Vigili del fuoco, alla Protezione civile e ai volontari che si stanno adoperando da questa mattina nelle operazioni di soccorso. I cittadini coinvolti non sono soli e non lo resteranno", ha concluso il ministro. (Rin)