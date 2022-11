Lazio 2023: Psi presenterà lista in centrosinistra a sostegno di D'Amato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista italiano presenterà alle prossime elezioni regionali del Lazio una lista con il simbolodel partito nell'ambito della coalizione di centrosinistra, a sostegno della candidatura a presidente dell'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato. È quanto si legge in una nota di Gian Franco Schietroma, segretario regionale Psi Lazio. "Pertanto gli elettori del Lazio troveranno sulla scheda elettorale il simbolo del garofano, che rappresenta i valori fondamentali del socialismo, e cioè la libertà, la pace, la giustizia sociale e la difesa dei più deboli. Non è un voto sprecato, anche perché i socialisti, ogni volta che nel Lazio si sono presentati con il proprio simbolo, sono sempre riusciti ad eleggere almeno un consigliere regionale", spiega Schietroma. (Com)