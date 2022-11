© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2024, 100 milioni di euro per l’anno 2025 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 al fine di “consentire l’accesso ai contributi da parte dell’Unione europea delle opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino Lione”. È quanto si legge nell’ultima bozza sulla legge di Bilancio. (Rin)