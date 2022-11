Scozia: Snp, ordine Sezione 30 ai sensi dello Scotland Act "onorerebbe la democrazia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ordine della Sezione 30 ai sensi dello Scotland Act concesso dopo una vittoria a favore dell'indipendenza in un referendum de facto "onorerebbe la democrazia", ha detto Toni Giugliano, coordinatore per lo sviluppo delle politiche del Partito Nazionale Scozzese (Snp). A riportare la notizia il quotidiano scozzese "The National". La sezione 30 ai sensi dello Scotland Act consente a Holyrood, il Parlamento scozzese, di approvare leggi in aree normalmente riservate a Westminster. Questa settimana il primo ministro della Scozia Nicola Sturgeon ha affermato che il suo partito porterà avanti i piani per concentrare le prossime elezioni sulla questione dell'indipendenza dopo che la Corte Suprema ha respinto all'unanimità la richiesta del parlamento scozzese di convocare la consultazione referendaria.(Rel)