Lombardia 2023: Majorino (Pd), decisione su alleanza con M5s arriverà a giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo a un possibile accordo con il Movimento 5 Stelle in Lombardia "ne parleremo con la coalizione di centrosinistra per decidere insieme quali sono le scelte e le strade migliori per rendere la nostra proposta la più forte possibile" ma in ogni caso, vista la vicinanza delle elezioni, "è chiaro che è una questione di giorni". Lo ha affermato Pierfrancesco Majorino, candidato del Pd in Lombardia alle elezioni del prossimo anno, durante l'inaugurazione oggi della nuova M4. "Sono rispettoso di quanto hanno fatto ieri i 5Stelle - ha aggiunto -, ci confronteremo adesso su questo e vediamo. Noi comunque andiamo avanti. Alleanza è molto competitiva. Proprio oggi inizio un giro di incontri con sindaci, quello di Cremona e Lodi, domani sarò da Gori a Bergamo. Io credo moltissimo alla nostra alleanza nei territori. Vediamo se il confronto con i 5Stelle porterà a un'alleanza molto forte". "Il 3 dicembre - ha concluso - faremo una manifestazione alla quale parteciperanno sindaci e rappresentanti della società civile, delle comunità locali lombarde".(Rem)