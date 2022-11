Ponte Stretto: bozza, opera prioritaria, ok aumento capitale Rfi e Anas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente ed opere connesse “è opera prioritaria e di preminente interesse nazionale”. È quanto si legge nell’ultima bozza sulla legge di Bilancio, in riferimento al ponte sullo Stretto di Messina. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società Stretto di Messina, “Rete ferroviaria italiana e Anas sono autorizzate – si legge nella bozza – proporzionalmente alla quota di partecipazione, a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all’importo complessivamente non superiore a 50.000.000 euro”. (Rin)