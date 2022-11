Venezuela: la Spagna potrebbe rinominare ambasciatore se il dialogo governo-opposizioni "va avanti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il dialogo tra il governo venezuelano e le opposizioni iniziato in Messico questa settimana "avanza come stiamo cominciando a vedere", il ritiro dell'ambasciatore spagnolo nel Paese "è una decisione perfettamente rivedibile". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Jose Manuel Albars, in un'intervista al quotidiano "El Pais", sottolineando che la Spagna "non vuole rimanere" senza un ambasciatore in un "Paese latinoamericano fratello, né in Venezuela né altrove". A questo proposito, Albares ha definito l'avvio dei negoziati "un ottimo segnale" e ha ricordato che le sanzioni approvate dall'Unione europea nei confronti del Venezuela hanno lo scopo di "promuovere questo dialogo, in modo che, se esso avrà luogo e avanzerà sulla strada giusta, nessuna di queste misure è destinata a rimanere in vigore". Per quanto riguarda invece l'accordo su Gibilterra, il capo della diplomazia spagnola ha insistito sul fatto che è necessario che il Regno Unito "vada avanti" e ha spiegato di aver incontrato i sindaci di Campo de Gibraltar per informarli sui negoziati che la Commissione europea sta portando avanti con il governo britannico per il futuro rapporto con Gibilterra dopo la Brexit. Albares ha sottolineato che "naturalmente" ci sarà la polizia spagnola nel porto e nell'aeroporto se "c'è un'estensione a Gibilterra di Schengen" per effettuare i necessari controlli.(Mas)