Lombardia: Moratti, autonomia da portare a compimento ora, legata anche all’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Autonomia è un tema attualissimo da portare a compimento rapidamente, perché sicuramente darà impulso allo sviluppo della Regione". Lo ha detto la candidata del Terzo Polo per le Regionali in Lombardia, Letizia Moratti, durante il Festival de Linkiesta a Milano. "Ma va vista in maniera innovativa - ha aggiunto - non solo governo-Regioni, ma che dalle Regioni passi ai territori, nelle formule richieste dalla nostra Costituzione. La Lombardia è come un medio stato europeo, come il Portogallo, quindi bisogna creare modelli intermedi di governance, una logica per rapportarci anche con Comuni sotto 5mila abitanti che sono in estrema difficoltà". Per la Moratti, inoltre, l'autonomia deve "essere legata anche all'Europa: la mia idea è quella di dialogare con altre macro regioni europee. Le macro regioni che si mettono insieme possono essere un modello innovativo di crescita europea". "Non bisogna rinchiudersi nella propria regione - ha poi concluso - penso a un lavoro insieme al Veneto di Zaia e all'Emilia Romagna di Bonaccini, in modo che il lavoro comune possa contribuire a uno sviluppo complessivo delle regioni e del Paese".(Milano)