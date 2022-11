Rifiuti: Ama, a Roma in 10 mesi raccolte 5.500 tonnellate di indumenti usati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da gennaio ad ottobre 2022 a Roma sono già state raccolte oltre 5.500 tonnellate di indumenti usati. I dati relativi ai primi dieci mesi dell'anno evidenziano un trend in crescita: +100 tonnellate circa, secondo le prime stime dei tecnici, rispetto al 2021 e +12 per cento tendenziale rispetto al 2020. La classifica municipale vede in questo momento primo il municipio X, con 686 tonnellate raccolte quest'anno fino ad oggi; secondo il IX municipio con 601 tonnellate e, a seguire, i municipi VII (511 tonnellate), III (492 tonnellate) e II (360 tonnellate). Lo comunica Ama in una nota. (segue) (Com)