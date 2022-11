Rifiuti: Ama, a Roma in 10 mesi raccolte 5.500 tonnellate di indumenti usati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla valorizzazione dei materiali raccolti dal 2020 a oggi (in tutto 18.300 tonnellate), l'azienda ha realizzato ricavi, a beneficio della collettività, per oltre 4,8 milioni di euro. E proprio a questo tipo di materiali Ama ha dedicato una campagna di sensibilizzazione, "Tessile circolare e sostenibile: i rifiuti sono fuori moda", in occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (Serr) che si conclude domani, domenica 27 novembre, e che nella Capitale terminerà con una raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti e differenziabili in tutti i municipi della Capitale, pari e dispari, con ecoinformatori presenti in alcuni siti di conferimento per informare i cittadini sulle buone pratiche per la riduzione dell'impatto ambientale dei rifiuti tessili e la raccolta differenziata. (segue) (Com)