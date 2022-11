Rifiuti: Ama, a Roma in 10 mesi raccolte 5.500 tonnellate di indumenti usati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a tutti i centri di raccolta aperti al pubblico con orario domenicale, saranno allestite 15 Ecostazioni, nei vari municipi. Tutte le indicazioni si trovano sul sito web di Ama. Tra l'altro quest'anno la Settimana Europea di Riduzione dei Rifiuti è incentrata proprio sul contenimento dell'impatto che la produzione dei materiali tessili ha sull'ambiente. Il contributo di Ama alla Serr 2022 si è concretizzato con una brochure distribuita in 40 mila copie presso i centri di raccolta, nel corso di eventi e per le attività didattiche del programma "amaperlascuola". (segue) (Com)