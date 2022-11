Rifiuti: Ama, a Roma in 10 mesi raccolte 5.500 tonnellate di indumenti usati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul dépliant sono presenti indicazioni utili per conferire correttamente e riciclare tessuti e abiti dismessi. A Roma la raccolta differenziata degli indumenti usati viene effettuata attraverso i circa 1.500 contenitori gialli dislocati sul territorio dei 15 municipi della città. I cassonetti, attrezzati con dispositivi anti-intrusione, sono di proprietà Ama e l'azienda sta programmando un incremento della attuale disponibilità per consentire ancora maggiori volumi di raccolta. Il servizio di prelievo, trasporto e conferimento è regolamentato da apposito bando di gara e viene svolto da cooperative aggiudicatrici, sempre sotto la supervisione di Ama. (segue) (Com)