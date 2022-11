© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli indumenti usati vengono trattati e valorizzati presso impianti idonei autorizzati. I capi del vestiario in buono stato sono avviati a commercializzazione e vendita presso i mercati dell'usato, mentre altri materiali tessili vengono valorizzati come recupero di materia (pezzame, filati). I materiali non recuperabili, infine, vengono avviati a smaltimento in specifici impianti. (Com)