Lombardia: Moratti, c’è disagio tra amministratori leghisti, ma ci si può trovare su contenuti e proposte

- "Credo che vi sia un disagio degli amministratori locali leghisti, e che il tema dell'ascolto dei territori, per dare soluzioni e proposte concrete rispetto alle loro esigenze, non possa che vederli favorevoli. Uno su tutti il tema dei trasporti pubblici. È evidente che la gestione attuale di Trenord non funziona e questo colpisce i comuni di cintura rispetto a Milano, ma anche i pendolari di medi comuni. Penso alle connessioni con il sud della Lombardia, Pavia, Cremona, Mantova, risposte che non sono state date e che i sindaci di tutti quei comuni percepiscono come un problema". Lo ha detto la candidata del Terzo Polo per le Regionali in Lombardia, Letizia Moratti, durante il Festival de Linkiesta a Milano, parlando dei problemi della Regione e riferendosi all'operato della Lega in Lombardia. Ha poi concluso sottolineando che "gli amministratori della Lega sono persone molto concrete, non penso che apprezzino una Lega che tratta di tematiche lontane dalle loro necessità quotidiane. C'è, anche in questo caso, la possibilità di ritrovarsi su contenuti e proposte".(Rem)