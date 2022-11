Urbanistica: assessore Roma, pubblicate determine per affrancazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dallo scorso 15 novembre sono pubblicate con aggiornamento settimanale, nel portale di Roma Capitale - sotto la voce Servizi/Casa e Urbanistica/Edilizia residenziale sociale - le determine di affrancazione dai prezzi massimi di cessione, al fine di permettere ai cittadini di avere una più immediata visibilità dello stato della propria pratica, nelle more della notifica formale di avvenuta lavorazione. È quanto comunica in una nota l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. (Com)