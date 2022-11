Roma: pronto a partire il corteo delle donne, tra cori e striscioni su Iran e aborto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È dipinta di rosa oggi piazza della Repubblica, a Roma. A centinaia si stanno radunando in questo momento per la manifestazione dell'associazione "Non una di meno", contro la violenza sulle donne. Striscioni e visi colorati di rosa riempiono la piazza, tra i cori intonati dai manifestanti. "Basta guerre sui nostri corpi", è il cartellone che tiene appeso al collo una manifestante. "Vogliamo essere libere, non coraggiose", recita un altro. Tra gli striscioni che circondano la piazza anche alcuni in difesa del diritto all'aborto, a sostegno delle donne dell'Iran, e contro la guerra. All'indomani della giornata nazionale per l'eliminazione della violenza di genere il corteo - per il quale sono attese circa 50 mila persone - sfilerà da piazza della Repubblica a Porta San Giovanni, passando per via Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via dello Statuto, e piazza Vittorio Emanuele. Tra le associazioni presenti anche Dire donne in rete, l'organizzazione nazionale antiviolenza. (Rer)