Vaticano: rammarico per la nomina di un vescovo in Cina

- Il Vaticano ha espresso rammarico per la notizia della "'cerimonia di installazione', avvenuta il 24 novembre scorso a Nanchang in Cina, di monsignor Giovanni Peng Weizhao, vescovo di Yujiang (Provincia di Jiangxi), come 'Vescovo Ausiliare di Jiangxi', diocesi non riconosciuta dalla Santa Sede". Lo si legge in una nota della Sala Stampa vaticana. "Tale evento, infatti, non è avvenuto in conformità allo spirito di dialogo esistente tra la Parte Vaticana e la Parte Cinese e a quanto stipulato nell'Accordo Provvisorio sulla nomina dei Vescovi, il 22 settembre 2018", prosegue la nota. "Per di più, il riconoscimento civile di monsignor Peng è stato preceduto, secondo le notizie giunte, da lunghe e pesanti pressioni delle Autorità locali. La Santa Sede auspica che non si ripetano simili episodi, resta in attesa di opportune comunicazioni in merito da parte delle Autorità e riafferma la sua piena disponibilità a continuare il dialogo rispettoso, concernente tutte le questioni di comune interesse", si legge ancora. (Civ)