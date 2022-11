Italia-Francia: Tajani, ricambiamo i messaggi di amicizia che arrivano da Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ricambia i messaggi di amicizia che arrivano da Parigi e che dimostrano come i rapporti tra i nostri Paesi non siano deteriorati. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “L’Italia ricambia i messaggi di amicizia che arrivano da Parigi e che dimostrano come i rapporti tra i nostri Paesi non siano deteriorati. Rivolgiamo anche noi sentimenti di vicinanza al popolo francese”, ha dichiarato Tajani. In precedenza il presidente Emmanuel Macron ha ricordato il primo anniversario della firma del Trattato del Quirinale, definendolo un simbolo di "unione" tra Francia e Italia. "Un anno fa siglavamo in un trattato l'unione dei nostri due Paesi", ha scritto Macron su Twitter. "Oggi, invio un messaggio di profonda amicizia al popolo italiano", ha poi aggiunto il presidente francese, accompagnando il post con un video dove vengono ripercorsi alcuni momenti di quel giorno.(Res)