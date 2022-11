Vaticano: monsignor Treanor Nunzio presso l'Unione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ll Santo Padre ha nominato Nunzio Apostolico presso l'Unione europea monsignor Noël Treanor, finora vescovo di Down and Connor, elevandolo in pari tempo alla dignità di arcivescovo. Monsignor Noël Treanor è nato a Silverstream in Irlanda il 25 dicembre 1950. È stato ordinato sacerdote il 13 giugno 1976, incardinandosi nella Diocesi di Clogher. Ha ottenuto la Licenza in Teologia. Il 22 febbraio 2008 è stato nominato Vescovo di Down and Connor ed è stato consacrato il 29 giugno successivo. (Civ)