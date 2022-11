Milano: inaugurata oggi la prima tratta M4 Dateo - Linate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- È stato inaugurato, oggi, il primo tratto della nuova M4 a Milano, che collega il passante ferroviario di Dateo all'aeroporto di Linate. Per l'occasione, hanno preso il trasporto inaugurale il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme all'Ad di Webuild Pietro Salini, il Dg di Atm Arrigo Giana, l'assessore comunale alla mobilità Arianna Censi e altre autorità. Il trasporto, che come la M5 funziona senza conducente, è arrivato alla fermata di Viale Argonne, dove le autorità presenti sono scese per un breve incontro con stampa e cittadinanza, nelle adiacenze dell'area giochi edificata nelle vicinanze della fermata come parte delle opere di compensazione.(Rem)