Roma: controlli nei rioni Esquilino e Monti, identificate 350 persone e una denuncia

- Sono state 350 le persone identificate, di cui 102 stranieri, e 17 gli esercizi pubblici controllati di cui sei sanzionati. È il bilancio delle verifiche svolte dalla polizia, nell'ambito delle operazioni "Alto impatto" definite nel comitato per l'ordine e la sicurezza. I controlli hanno riguardato la zona adiacente a piazza Vittorio Emanuele II e i giardini Calipari, e sono stati svolti insieme all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza e alla polizia locale di Roma. Particolare attenzione, ieri sera, è stata rivolta alle zone di piazza della Madonna dei Monti, via dei Serpenti e via del Boschetto, maggiormente interessate dal fenomeno della movida, con servizi finalizzati al contrasto dei reati in genere e all'accertamento di eventuali violazioni amministrative delle attività presenti. A termine delle operazioni è stato denunciato il titolare di una struttura ricettiva per mancata registrazione degli ospiti. In tutto sono stati fermati 135 i veicoli e sono state elevate 110 contravvenzioni al codice della strada. (Rer)