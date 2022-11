Lazio: da Regione riconoscimenti ai corpi di polizia locale per impegno in pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In uno dei periodi più drammatici che abbiamo vissuto, donne e uomini della polizia Locale hanno prestato un servizio essenziale impagabile per la popolazione e, in particolare, per le categorie più fragili", ha spiegato Corrado. "Con questo riconoscimento - ha aggiunto -, rivolto agli operatori e Corpi di Polizia Locale segnalati dai Comuni che hanno partecipato all'avviso pubblicato del 2021, intendiamo esprimere la nostra gratitudine e vicinanza a chi con coraggio e profonda abnegazione ha portato avanti le attività di controllo e presidio del territorio al fine di contenere il diffondersi della pandemia da Covid, rischiando in prima linea il contagio. Alcuni, purtroppo, non ce l'hanno fatta: a loro abbiamo voluto riservare un riconoscimento alla memoria per aver pagato con la vita l'impegno e la dedizione nel prestare servizio. Il Lazio è diventato un modello nella gestione della pandemia e questo è stato possibile solamente grazie alle numerose persone e professionisti che ogni giorno hanno lavorato per garantire la nostra sicurezza". (Com)