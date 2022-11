© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo sondaggio della società di consulenza inglese Savanta ComRes per il quotidiano "Independent" mostra il partito laborista in vantaggio con il 46 per cento di sostegno, mentre i conservatori ottengono solo il 28 per cento. Il primo ministro inglese Rishi Sunak è stato avvertito di possibili ulteriori “ribellioni” da parte dei parlamentari conservatori sempre più "scontenti" dell'andamento del partito.(Rel)