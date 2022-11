Regno Unito: Johnson lancia appello per forniture mediche per l'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro inglese Boris Johnson e Circle Health, il più grande fornitore ospedaliero privato del Regno Unito, si sono uniti per lanciare un appello urgente per l'invio di forniture mediche in Ucraina. Lo riporta il quotidiano britannico "The Telegraph". L'appello ha l'obiettivo di aiutare gli ospedali che stanno curando malati e feriti di guerra e che, senza donazioni, corrono il rischio di rimanere senza beni di prima necessità in poche settimane. I medici sul campo hanno chiesto assistenza urgente e Circle Health ha consegnato quasi 300 tonnellate di forniture mediche dal valore di 3 milioni di sterline (circa 3 milioni e 480 mila euro) agli ospedali di Kiev, Kharkiv, Mykolaiv, Odesa, Lviv e Kherson.(Rel)