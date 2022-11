Iran: Khamenei, ogni rivoltoso “deve essere punito”, negoziati con Usa "non risolveranno nulla"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni rivoltoso “deve essere punito” ed eventuali negoziati con gli Stati Uniti "non risolveranno nulla". Lo ha dichiarato la guida suprema dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei, ricevendo oggi a Teheran una delegazione dei paramilitari basij, tra i protagonisti della repressione delle proteste che dal 16 settembre stanno interessando tutto il Paese dopo la morte della 22enne curda, Mahsa Amini, deceduta in seguito al suo arresto da parte della polizia morale iraniana per non aver indossato il velo in modo corretto. Nel suo discorso Khamenei ha affermato che eventuali negoziati con gli Stati Uniti non porranno in alcun modo fine ai “disordini” che stanno scuotendo l’Iran da oltre due mesi, “perché Washington chiederà sempre di più”. "Il problema non sono quattro rivoltosi per strada anche se ogni rivoltoso, ogni terrorista deve essere punito. Il campo di battaglia è molto più vasto. Il principale nemico è l'arroganza globale", ha affermato Khamenei in riferimento agli Stati Uniti e ai loro alleati accusati da Teheran di fomentare le rivolte. (segue) (Res)