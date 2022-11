Iran: Khamenei, ogni rivoltoso “deve essere punito”, negoziati con Usa "non risolveranno nulla" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alcune persone ci dicono sui giornali e su Internet che tutto ciò che dobbiamo fare per porre fine ai disordini, iniziati alcune settimane fa, è risolvere il nostro problema con gli Stati Uniti e ascoltare la voce della nazione", ha affermato Khamenei. "Come possiamo il risolvere il problema con gli Stati Uniti? Il problema sarà risolto sedendosi a un tavolo, negoziando e ottenendo un impegno da parte degli Stati Uniti?”, si è chiesto il leader iraniano. "No. Il negoziato non risolverà nulla. Il nostro problema con gli Stati Uniti può essere risolto solo accettando di essere tenuti in ostaggio da questo Paese", ha affermato la guida suprema iraniana. Secondo Khamenei, gli Stati Uniti chiedono, per porre fine alle ostilità, che “l'Iran abbandoni il suo programma nucleare, cambi la Costituzione, limiti la sua influenza all'interno dei suoi confini e chiuda le sue industrie della difesa”. "Nessun iraniano può accettare tali condizioni", ha sottolineato Khamenei. (segue) (Res)