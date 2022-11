Trasporti: Sala, governo rifletta sul riparametrare fondi erogati in base a estensione Tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo rifletta sul riparametrare i fondi erogati in base ai chilometri coperti dal trasporto pubblico locale, dato che "la parametrizzazione di questi chilometri si è fermata al 2010 penalizzando chi ha aumentato la copertura". Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante l'inaugurazione, oggi, del primo tratto della M4, che collega l'aeroporto di Linate a Dateo. "Parliamo sempre di merito - ha detto Sala - e penso che il merito sia fare cose di questo tipo". "Chiedo una riflessione - ha affermato il sindaco rivolgendosi al ministro delle infrastrutture Matteo Salvini -, come già fatto senza risultati con altri governi, il tpl non può funzionare solo con i due euro del biglietto". "In questo territorio - ha infine aggiunto -, al di là dei colori politici, siamo sempre molto capaci e anche capaci di lavorare assieme per i nostri cittadini". (Rem)