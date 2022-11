© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A decorrere dal primo gennaio 2023 per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi dell’Assegno unico universale sono incrementati del cinquanta per cento. “Tale incremento viene riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di Isee fino a 40.000 euro”. È quanto si legge nell’ultima bozza sulla legge di Bilancio. (Rin)