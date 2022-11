Scuola: funzionari indagati, Valditara: "Garantismo sempre, ma ministero sia casa trasparente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Seguo con estrema attenzione la vicenda dei tredici funzionari del ministero indagati per falso ideologico”. Lo ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. “Nel rispetto più assoluto della cultura liberale e garantista in cui mi sono sempre riconosciuto, e quindi in attesa che la specifica vicenda giudiziaria segua il suo corso – ha proseguito –, tengo da subito a riaffermare un principio-cardine: il ministero deve essere una casa trasparente e chi ci lavora deve avere sempre come riferimenti la responsabilità istituzionale e la condotta inappuntabile che ne deriva. La trasparenza dell'amministrazione pubblica verso gli altri organi dello Stato e verso i cittadini è un valore fondamentale". (Rin)