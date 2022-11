© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono esenti dall’Imu “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”. È quanto emerge dall’ultima bozza sulla legge di Bilancio. (Rin)