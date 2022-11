Maltempo: Coldiretti, sos frane con scomparsa 30 per cento terreni agricoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Penisola resa più fragile dalla cementificazione e dall’abbandono si abbattono infatti i cambiamenti climatici con il moltiplicarsi di eventi estremi che quest’anno fra nubifragi, bombe d’acqua, grandinate, bufere di vento e tornado, sono cresciuti rispetto allo stesso periodo del 2021 del +50 per cento, con il 2022 che si classifica peraltro fino ad ora in Italia come il più caldo di sempre con una temperatura addirittura superiore di quasi un grado (+1,07 gradi) rispetto alla media storica secondo l’analisi della Coldiretti su dati Eswd e Isac Cnr rispetto ai primi dieci mesi. “Nell’immediato è necessario intervenire con aiuti concreti per aiutare le popolazioni colpite”, afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, nel sottolineare che “occorre però accelerare sull’approvazione della legge sul consumo di suolo che giace da anni in Parlamento e che potrebbe dotare l’Italia di uno strumento all’avanguardia per la protezione del suo territorio”. (Rin)