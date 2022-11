Saldi: Regione Lazio fissa data di inizio per il 5 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Regione Lazio ha fissato la data dell'inizio dei saldi invernali a giovedì 5 gennaio. Lo riferisce in una nota l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Paolo Orneli. "Le vendite di fine stagione sono un momento importante per esercenti e consumatori, ci auguriamo che possano dare una spinta ai consumi in una congiuntura particolarmente difficile per le famiglie, i lavoratori e le imprese", spiega Orneli. Restano proibite le vendite promozionali nei 30 giorni precedenti alla data dei saldi.