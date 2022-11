Vaticano: Papa, giustizia per donne vittime di violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza i componenti della Direzione centrale Anticrimine a cui ha chiesto attenzione per le donne che subiscono violenza: "Le donne molto spesso non solamente si trovano sole ad affrontare certe situazioni di violenza, ma poi, quando il caso viene denunciato, non ottengono giustizia, oppure i tempi della giustizia sono troppo lunghi. Su questo bisogna vigilare e migliorare, senza cadere nel giustizialismo". Il Santo Padre, che ha poi sottolineato la necessità di garantire assistenza alle donne: "Siano 'messe in salvo', cioè occorre fare in modo che esse siano al sicuro dalle minacce attuali e anche dalle recidive, che purtroppo sono frequenti anche dopo un'eventuale pena". Il Pontefice ha poi esortato a fare rete "per vincere questa battaglia non basta un corpo specializzato", quindi ha chiesto di non lasciare sole le famiglie che "non può essere lasciata sola. Se sulle famiglie ricadono in massima parte gli effetti della crisi economica e sociale, ed esse non sono adeguatamente sostenute, non possiamo meravigliarci che lì, nell'ambiente domestico, esplodano certe tensioni". (Civ)