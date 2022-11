Ue: senatrice Craxi, da lunedì al via missione commissione Esteri e Difesa a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avrà inizio lunedì 28 novembre a Bruxelles la missione della commissione Affari esteri e Difesa del Senato. Lo riferisce in una nota la presidente della commissione Affari esteri e Difesa a Palazzo Madama, Stefania Craxi. “Una tre giorni di incontri e appuntamenti che cadono in un momento storico particolarmente delicato, che investe le articolazioni comunitarie sul piano della capacità di affrontare le sfide insidiose che si profilano all'orizzonte e di dotarsi di una soggettività politica quale condizione ineludibile per proiettarsi verso il futuro e giocare un ruolo strategico nello scenario globale", afferma la senatrice. "Lunedì, nella sede della rappresentanza d'Italia presso la Nato incontrerò a partire dalle ore 14.30 l'ammiraglio Dario Giacomin e il generale Mauro Lunardi, rispettivamente rappresentante militare presso i Comitati militari Nato e Ue e consigliere militare del rappresentante permanente d'Italia presso la Nato”, afferma Craxi nella nota.“Nella giornata di martedì, dopo un appuntamento (ore 11.00) con il direttore dell'Accademia diplomatica europea, Fernando Gentilini, il pomeriggio sarà denso di incontri di natura squisitamente politica: alle ore 14.30, presso la sede del Parlamento europeo, farò visita al presidente della commissione per gli Affari esteri, David McAllister, e alle ore 18.45 alla presidente della sottocommissione Difesa, Nathalie Loiseau”, precisa Craxi nella nota. “A intervallare questi due appuntamenti ci saranno i colloqui con la direttrice per il Medio Oriente e con il direttore per l'Asia del Servizio europeo per l'azione Esterna, Helene Le Gal e Gunnar Wiegan”, aggiunge.La presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato, precisa inoltre che nella mattinata di mercoledì 30 novembre, dopo un iniziale incontro con il direttore del Servizio pianificazione e disponibilità degli armamenti dell'Agenzia europea per la Difesa, Stefano Cont, “sarò a colloquio (ore 10.15) con l'onorevole Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo; seguirà (ore 13.15) il colloquio con Raphael Glucksmann, presidente della Commissione speciale sulle interferenze straniere nei processi democratici degli Stati membri Ue”. Il programma indicato da Craxi, prevede infine nel pomeriggio del 30 novembre la partecipazione ai lavori della “Interparliamentary Committee Meeting”, la riunione delle Commissioni dei Parlamenti nazionali Ue, che a partire dalle ore 14.00 concentrerà la sua attenzione su due specifici focus: il ruolo dell'Europa nel mondo e il sostegno all'Ucraina. (Res)