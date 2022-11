Cina: emergenza Covid, 870 lavoratori dello stabilimento Foxconn trasferiti senza preavviso a Xuzhou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Zhengzhou, capitale della provincia cinese di Henan, hanno trasferito senza preavviso 870 dipendenti dello stabilimento della compagnia taiwanese Foxconn, dove viene prodotta la maggior parte degli iPhone della Apple, nella vicina Xuzhou, nella provincia di Jiangsu, a seguito delle proteste all'interno del complesso per la gestione dell'emergenza Covid. Lo ha fatto sapere il governo cittadino in un comunicato pubblicato sulla piattaforma WeChat, senza tuttavia precisare se i lavoratori trasferiti sono risultati positivi al coronavirus. Lo stabilimento di Zhengzhou è balzato in settimana al centro delle cronache internazionali dopo la pubblicazione di video che mostrano scontri tra agenti di sicurezza e centinaia di dipendenti infuriati perché costretti ad alloggiare nei dormitori assieme ai lavoratori positivi al Covid e per il mancato pagamento di bonus economici promessi. (segue) (Cip)