Cina: emergenza Covid, 870 lavoratori dello stabilimento Foxconn trasferiti senza preavviso a Xuzhou (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già più di 20 mila i dipendenti freschi d’assunzione hanno abbandonato la fabbrica di Foxconn nei giorni scorsi, come riporta la piattaforma di notizie “Channel News Asia” citando una fonte a conoscenza del dossier. Nei giorni scorsi la multinazionale taiwanese ha offerto ai contestatori una buonuscita di 1.400 dollari per abbandonare la fabbrica nel tentativo di sedare tempestivamente i disordini e ristabilire l'ordine. Prima degli scontri, che hanno riacceso l'attenzione pubblica sul più grande produttore di iPhone al mondo, Foxconn era già tristemente nota per le basse retribuzioni, i turni di lavoro massacranti e l'alto tasso di suicidi avvenuti nei suoi maxi-stabilimenti, che la dirigenza ha tentato di contrastare circondando gli edifici con enormi reti. Queste furono installate per la prima volta nel 2010, anno in cui 14 persone di età compresa tra i 19 e i 28 anni saltarono dalle finestre di dormitori gremiti di operai. Le morti sono continuate anche negli anni successivi, sulla scorta di salari insufficienti a sostenere il costo della vita a Zhengzhou e dell'altissimo stress vissuto dai dipendenti durante il picco degli ordini. (segue) (Cip)