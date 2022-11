Cina: emergenza Covid, 870 lavoratori dello stabilimento Foxconn trasferiti senza preavviso a Xuzhou (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A complicare un ambiente di lavoro contraddistinto dalle scarsissime garanzie offerte ai lavoratori è sopraggiunta l'emergenza pandemica con la relativa politica di "tolleranza zero", che la fabbrica di Zhengzhou ha adottato cercando di non rinunciare ai suoi elevati livelli di produttività. Lo stabilimento dà infatti lavoro a 200 mila persone e produce il 70 per cento degli smartphone spediti da Apple in tutto il mondo. La maxi campagna di 100 mila nuove assunzioni inaugurata dopo la fuga di massa dei dipendenti si è resa quanto mai necessaria soprattutto in vista dello shopping natalizio, su cui il colosso di Cupertino punta con convinzione per registrare il boom di vendite dei suoi modelli di iPhone 14 Pro e Pro Max. L'esigenza di contrastare il rallentamento economico nazionale ha spinto all'azione anche i funzionari della provincia cinese in cui sorge lo stabilimento, lo Henan, che hanno tentato di appellarsi al sentimento patriottico dei veterani dell'esercito in pensione per spingerli a lavorare alla Foxconn. Emblematico è il caso dell'amministrazione della contea di Changge, che in una lettera aperta pubblicata sul social WeChat ha sollecitato gli ex militari a "rispondere alla chiamata del governo" e a "presentarsi dove necessario per contribuire al rilancio della produzione". (segue) (Cip)