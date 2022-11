Cina: emergenza Covid, 870 lavoratori dello stabilimento Foxconn trasferiti senza preavviso a Xuzhou (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dirigenza ha avviato trattative con i gruppi di contestatori ancora attivi nello stabilimento e, secondo alcune fonti, avrebbe raggiunto un "consenso preliminare" che ha contribuito a ristabilire la calma, almeno per il momento. Nel frattempo l'imbarazzo ha raggiunto anche Apple, il cui personale "sta lavorando a stretto contatto con Foxconn per fare in modo che le preoccupazioni dei dipendenti vengano affrontate". Le promesse sulla buonuscita sembrano quantomeno essere state rispettate. Durante una diretta live effettuata stamattina, un lavoratore ha dichiarato di aver ricevuto una parte del pagamento, mentre mostrava una lunga coda di operai in attesa del tampone prima di salire sugli autobus in partenza. Sempre in Cina, intanto, la Commissione sanitaria nazionale ha segnalato ieri un record di 31.656 nuove infezioni, superiore al picco dei 29.317 contagi registrato il 13 aprile durante il "lockdown" di Shanghai. L'amministrazione di Zhengzhou farà la sua parte nel controllo dei focolai epidemici con un test diagnostico di massa di cinque giorni, previsto dal 25 al 29 novembre. (Cip)