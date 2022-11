Ucraina: al via nuovo programma umanitario per il trasporto del grano a Paesi poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha lanciato oggi un nuovo programma alimentare umanitario, "Grano dall'Ucraina", per dare un contributo contro l'aggravarsi della crisi globale della sicurezza alimentare. Lo riferisce un comunicato della società di consulenza per le comunicazioni “Apco”. In collaborazione con il Programma alimentare mondiale (Pam), il nuovo programma mira a garantire il trasporto sicuro di grano e prodotti agricoli attraverso i porti ucraini e a prevenire la carestia nei Paesi più vulnerabili dell'Africa. La nave Nord Vind, che trasporta 27 mila tonnellate di grano alimentare, è partita dal porto di Odessa sul Mar Nero verso l'Etiopia il 15 novembre. Oggi il governo ucraino inizierà a caricare la seconda nave Calisto nel porto di Chornomorsk, che trasporterà altre 30 mila tonnellate di grano per la popolazione dell'Etiopia. Altre tre navi, Neva, Kerem e Rubimar, sono dirette ai porti ucraini per essere caricate, consentendo l'esportazione di 82 mila tonnellate di grano alimentare per i Paesi sull'orlo della fame - Somalia, Sudan, Etiopia e Yemen. Il programma mira a caricare e consegnare fino a 60 navi di grano entro la metà del 2023. (segue) (Com)