Ucraina: al via nuovo programma umanitario per il trasporto del grano a Paesi poveri (2)

- Nel presentare questa iniziativa, Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, ha dichiarato: "L'Ucraina è vittima di una guerra illegale di aggressione da parte della Russia e si trova in prima linea in un conflitto che plasmerà il 21mo secolo. Anche se il Paese sta lottando contro la scarsità di cibo, i terreni agricoli sono devastati e i blackout diffusi, non dimenticheremo mai il nostro ruolo di cittadini globali responsabili - soprattutto dopo aver sperimentato la carestia noi stessi come nazione. L'Africa ha un disperato bisogno di cibo e l'Ucraina è pronta a sostenere le persone vulnerabili nel momento del bisogno". Zelensky ha aggiunto: "Sono orgoglioso di annunciare il lancio ufficiale del programma Grano dall'Ucraina mentre queste navi partono da Odessa, e mi auguro che l'Ucraina continui a svolgere un ruolo nelle cruciali catene di approvvigionamento globali che forniranno soccorso alle nazioni affamate di tutto il mondo". Il programma è stato lanciato oggi in occasione dell'anniversario simbolico dell'Holodomor, quando milioni di ucraini morirono di fame durante la carestia del 1932-1933. Il programma sarà sostenuto dal nuovo Gruppo di coordinamento internazionale per la prevenzione della fame (ICGPH - International Coordination Group for the Prevention of Hunger), di cui fanno parte rappresentanti dei governi, delle aziende e dei partner internazionali che possono avere un impatto diretto sulla fornitura di cibo a milioni di persone in tutto il mondo. "Il lancio di questo programma rappresenta un momento storico fondamentale, non solo per l'Ucraina, ma per tutti i Paesi che devono affrontare gravi carenze alimentari a causa del conflitto in corso. Questo progetto umanitario ci permetterà di rafforzare i nostri legami con l'Africa, mentre lavoriamo insieme per aiutare le nazioni a mitigare l'impatto della crisi alimentare globale", ha dichiarato Andriy Yermak, capo dell'Ufficio presidenziale ucraino. "Ora più che mai, chiediamo alla comunità internazionale di offrire il proprio sostegno finanziario a questa causa umanitaria e di aiutarci a preparare più navi per consentire al grano ucraino di sfamare gli affamati", ha aggiunto Yermak. (segue) (Com)