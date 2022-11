Ucraina: al via nuovo programma umanitario per il trasporto del grano a Paesi poveri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo per la prevenzione della fame ICGPH spera di costruire un sostegno internazionale per l'industria agricola ucraina, per proteggere le aree coltivate, mantenere la produzione e rafforzare le catene di approvvigionamento. L'obiettivo è inoltre quello di trovare clienti internazionali che possano garantire l'acquisto di prodotti agricoli ucraini. Mykola Solskyi, ministro della Politica agraria e dell'alimentazione dell'Ucraina, ha dichiarato: "La guerra di aggressione illegale della Russia ha distrutto la vasta industria agricola ucraina ed è stata una minaccia diretta alla sicurezza alimentare globale. Secondo l'ultimo rapporto del World Food Program, in Afghanistan, Etiopia, Sud Sudan, Somalia e Yemen 970 mila persone stanno affrontando livelli catastrofici di carestia - dieci volte di più rispetto a cinque anni fa". Solskyi ha aggiunto: "L'Ucraina, conosciuta come il granaio d'Europa, detiene una quota di mercato globale significativa in termini di volume di diversi prodotti alimentari vitali, tra cui il mais (16,2 per cento), il grano (11,6 per cento), l'orzo (17,6 per cento) e l'olio di girasole (50 per cento) - secondo l'ultimo rapporto USDA prebellico. Distruggendo le catene di approvvigionamento tradizionali, i russi hanno avvicinato almeno 70 milioni di persone nel mondo alla fame. In totale, 345 milioni di persone soffrono di carenze alimentari catastrofiche e 82 Paesi hanno bisogno di aiuti alimentari, secondo i dati delle Nazioni Unite". Oleksandr Kubrakov, ministro delle Infrastrutture ucraino, ha aggiunto: "Con lo scoppio della guerra in Ucraina, il mondo ha assistito alla chiusura di uno dei corridoi cerealicoli più preziosi, facendo crollare le forniture alimentari globali e aggravando la crisi della sicurezza alimentare. "Grano dall'Ucraina" ci aiuterà a spostare le vaste scorte di cibo bloccate nei nostri magazzini, che non hanno potuto essere esportate all'estero a causa del blocco imposto dalle forze armate russe". Il governo ucraino invita i fondi internazionali, i governi stranieri, le organizzazioni caritatevoli e le imprese private a sostenere questa iniziativa e ad acquistare il grano ucraino per aiutare le nazioni affamate nei paesi in via di sviluppo, sostenendo al contempo una delle colonne portanti dell'economia ucraina: i suoi agricoltori. Il governo ucraino contribuirà alla creazione della logistica del grano, dal produttore agricolo al porto ucraino e da lì al porto di destinazione finale. (Com)