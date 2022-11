Mobilità: a Roma al via individuazione operatori per i servizi integrati della Maas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta capitolina ha approvato una delibera che dà mandato al dipartimento Mobilità di individuare, attraverso bandi pubblici, operatori disposti a favorire e sviluppare il progetto Maas, ovvero lo sviluppo di una piattaforma per l'utilizzo integrato dei servizi pubblici di trasporto e mobilità. Lo riferisce in una nota l'assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè. "Nella stessa delibera – spiega Patanè – è stato approvato lo schema di protocollo di intesa con la Regione Lazio finalizzato alla collaborazione nel progetto Maas4Italy, che mira a promuovere la condivisione dei dati, la riutilizzabilità e l'interoperabilità dei sistemi di trasporto a partire dalle grandi città metropolitane". (segue) (Com)